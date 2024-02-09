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        Ardahan'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta bebek için seferber oldu

        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 aylık hasta bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:56
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        Ardahan'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta bebek için seferber oldu
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        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 aylık hasta bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Balıkçılar köyünde 2 aylık Yamaç Bekir Akgün'ün yakınları, öksürük, kusma ve morarma şikayetiyle 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

        Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, adrese ulaşıp bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

        Bebek, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansla nakledilerek Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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