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        Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:00
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        Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı
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        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

        Ekipler, firari hükümlünün Tekirdağ'da bir adreste olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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