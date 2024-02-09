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        Ardahan'da İl Özel İdaresi şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü

        Ardahan'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle karla kaplanan kurum bahçeleri ile yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:27
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        Ardahan'da İl Özel İdaresi şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü
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        Ardahan'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle karla kaplanan kurum bahçeleri ile yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.

        Kentte son günlerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kurum bahçeleri ile yolları karla kaplandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kentteki 26 okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların bahçelerini ve yollarını kardan temizledi.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kentte 5 Şubat'tan bu yana karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        İlin son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaştığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "İl Özel İdaremize ait ekipler, her noktada çalışmalarını sürdürüyor ancak okullar söz konusu olunca, oraya da müdahale ettiler. Sonuçta 3 gün eğitimi tatil ettik. Bunun daha da uzamaması için ekipleri okul bahçelerine yönlendirdik. İl Özel İdaresi ekipleri, kendi sınırları olmayan okulların bahçelerinde ve yollarında da kar temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özverili ekipleri tebrik ediyorum. Şu an itibarıyla ekiplerimiz, 26 kurumun, bunların çoğunluğu okul bahçesi ve yolunu açarak kar temizliği yaptı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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