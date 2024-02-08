Erzurum ve Ardahan'da 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da kar ve tipi dolayısıyla merkezde 1, ilçelerden Posof'ta 16, Hanak'ta 6, Çıldır'da 4, Damal'da 3, Göle'de 1 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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