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        Erzurum ve Ardahan'da 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:47
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        Erzurum ve Ardahan'da 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum il genelinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da kar ve tipi dolayısıyla merkezde 1, ilçelerden Posof'ta 16, Hanak'ta 6, Çıldır'da 4, Damal'da 3, Göle'de 1 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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