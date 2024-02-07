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        Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:28
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        Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
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        Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe tatil edildi.

        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan kent merkezi ile merkeze bağlı köyler için 3'üncü kez tatil kararı alındı.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

        Kararın il merkezi ve merkeze bağlı köyler için alındığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Değerli Ardahanlı hemşerilerim 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı aldık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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