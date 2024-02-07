Ardahan'da üzerine kar kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu

Biriken kar kütlelerinin eriyerek yere düştüğünü belirten Yakıcı, "Böyle durumlarda araçları binaların önüne park etmemek lazım. Çünkü binalardaki kar kütleleri her zaman tehlike oluşturuyor. Dikkatli olmak lazım." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.