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        Ardahan'da üzerine kar kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu

        Ardahan'da çatıdan üzerine kar kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:06
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        Ardahan'da üzerine kar kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu
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        Ardahan'da çatıdan üzerine kar kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu.

        Katpanpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde park halindeki 75 AAJ 571 plakalı otomobilin üstüne çatıda biriken kar kütlesi düştü.

        Kimsenin yaralanmadığı olayda, ön camı kırılan ve tavan kısmı çöken otomobil hasar gördü.

        Olay yerindeki Vatandaşlardan Tümer Yakıcı, son günlerde etkili olan kar yağışının çatılarda biriktiğini söyledi.

        Biriken kar kütlelerinin eriyerek yere düştüğünü belirten Yakıcı, "Böyle durumlarda araçları binaların önüne park etmemek lazım. Çünkü binalardaki kar kütleleri her zaman tehlike oluşturuyor. Dikkatli olmak lazım." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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