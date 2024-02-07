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        Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü; 11 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

        ARDAHAN'ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:20
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        Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü; 11 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
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        ARDAHAN'ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.

        Kentte 2 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken; Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. 11 kişi evlerde mahsur kalırken; ahırlar da çöktü. Mahsur kalanlar kendi imkanları ile evlerden çıkarken; ahırlardaki 17 büyükbaş öldü. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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