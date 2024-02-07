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        Ardahan´da 55 yılın kar rekoru kırıldı

        KAR kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan´da 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:10
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        Ardahan´da 55 yılın kar rekoru kırıldı
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        KAR kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan´da 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi.

        Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi. İki gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. 

        VALİ ÇİÇEK´TEN KAR PAYLAŞIMI

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi. Vali Çiçek, "Ardahan´ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu. 

        CADDENİN ORTASINDA KAYAK YAPTI

        Oğuz Kağan Ürker adlı genç, kayak takımlarını giyerek kentin karla kaplı yollarında kayak yaptı. Ürker, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezine gidemedik. Biz de kendimizi sokağa attık. Kar yağışı yüzünden eve kapandık. Evde canım sıkıldı. Ben de kayak takımlarımı aldım, kaskımı ve gözlüğümü de takarak kendimi kayak yapmak için caddeye attım" dedi.

        ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

        Kar yağışının etkili olduğu Posof ilçesinde Ardahan-Türkgözçü kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ilçe merkezinde çok sayıda otomobil beyaz örtünün altında kaldı. Kar yağışı sebebiyle Türkgözü yolunda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtarmak için ekipler seferber oldu. İş makinelerinin açtığı yolla araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. İlçe merkezinde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç kırıldı. Posof Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaparken vatandaşlar, bu yıl kar yağışının fazla olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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