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        Ardahan´da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:58
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        Ardahan´da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2)
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        GÖLE'DEKAR KALINLIĞI 117 SANTİM

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü´nün verilerine göre Ardahan merkezde kar kalınlığı 96 santim, Göle ilçesinde ise 117 santim olarak ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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