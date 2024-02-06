Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Ardahan'ın Posof ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Süngüllü köyünde ikamet eden 41 yaşındaki Ayşegül Çağlayan, büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu sağ gözünden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karla kaplı köy yolunda ambulansla ilerleyemeyince İlçe Özel İdaresi’nden destek istendi.
Bunun üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunda yaklaşık bir saat süren çalışma yaptı.
Yolun açılmasıyla sağlık ekiplerinin ulaştığı yaralı kadın, paletli ambulansla kaldırıldığı Posof Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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