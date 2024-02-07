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        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan merkezde araçlar kar altında kaldı

        Ardahan'da 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:36
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        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan merkezde araçlar kar altında kaldı
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        Ardahan'da 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı.

        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

        Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 2 ahırın çökmesi nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yağışı fırsat bilen gençlerden Oğuz Kaan Ürker ise kayak takımlarını giyip karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, son yılların en fazla kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, "Kıymetli Ardahanlı hemşehrilerim, kar yağışı il genelinde etkisini artırarak devam etmektedir. Çatılarda yük oluşturacağından hareketle göçük gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önemle istirham ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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