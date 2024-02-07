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        Ardahan'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:49
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        Ardahan'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu
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        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Çağlayık köyünde oturan 75 yaşındaki Yunus Yılmaz, nefes darlığı çekmesi nedeniyle 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine sağlıkçılar, kardan kapalı yola İl Özel İdaresi ekipleriyle çıktı.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla sağlıkçılar, köye ulaşıp KOAH hastasına ilk müdahaleyi yaptı.

        Sedyeyle ambulansa taşınan Yılmaz, daha sonra Ardahan Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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