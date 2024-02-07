Ardahan'da yoğun kar nedeniyle çatısı çöken ahırlardaki 7 büyükbaş telef oldu
Ardahan'ın Posof ilçesine yoğun kar nedeniyle çatısı çöken iki ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ardahan'ın Posof ilçesine yoğun kar nedeniyle çatısı çöken iki ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kent genelinde yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Derindere köyünde yoğun kar nedeniyle iki ahırın çatısı çöktü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye giden AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri çalışma yaptı.
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