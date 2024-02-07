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        Ardahan´da okullar üçüncü kez tatil edildi

        ARDAHAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:00
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        Ardahan´da okullar üçüncü kez tatil edildi
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        ARDAHAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildi.

        Kentte 5 Şubat gecesi başlayan ve 2 gün aralıksızdevam eden kar yaşığı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koulları nedeniyle Ardahan´da okullar üçüncü kez tatil edildi. Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerde sorun olmadığı için okulların açık olacağını, il merkezinde ise kar sorununun devam etmesi dolayısıyla tatil kararı aldıklarını duyurdu. Vali Çiçek´in paylaşımında şu ifadeler yar aldı:

        "Değerli Ardahanlı hemşehrilerim, 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız."

        DHA-Genel - Türkiye-Ardahan - Dinçer AKTEMUR

        2024-02-07 19:56:57

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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