Kara saplanan paletli ambulans traktörle kurtarıldı

Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde rahatsızlanan Özdilek Güler için sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. Kar kalınlığının fazla olduğu ilçede paletli ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin kürekle mücadelesine rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan ambulans, için traktör çağrıldı. Budaklı köyünden gelen traktöre bağlanan paletli ambulans, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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