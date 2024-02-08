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        Kar nedeniyle 2 gündür kapalı olan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu açıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:00
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        Kar nedeniyle 2 gündür kapalı olan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu açıldı
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        Yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu açıldı.

        Kar kalınlığının 96 santimetreye ulaştığı kentte, kara yolları ve köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan kara yolunun Ilgar geçidinde karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

        Ekiplerin mücadelesiyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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