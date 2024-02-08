Ardahan'da donmaması için açık bırakılan musluklar suyu azalttı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şebekelerin donmaması için vatandaşların muslukları açık bıraktığını ve bunun suyu azalttığını belirtti.

Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, suların tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Son 3 gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı ile yoğun mücadele ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Su hayattır, hayatı iyi kullanalım. Komşu hakkı denen bir durum var. İki gündür sularımızda azalma var. Bunun sebebi, su kaynağımızın azalmasından veya bir arızadan dolayı değil, suların donmamasına karşı açık bırakılmasındandır. Vatandaşımız, özellikle geceleri 'şebeke donmasın' diye muslukları açık bırakıyor ancak bu durum su kaynağının azalmasına neden oluyor. Tazyik azalınca da belirli bölgelere su veremiyoruz. Bu da donmalara neden oluyor çünkü su gidemiyor. Bunun en sağlıklı yolu kısık açmaktır. Hem suyunuz donmayacak hem de diğer vatandaşlar da mağdur olmayacak. Su kullanımını ve açık bırakılan muslukları kısalım, asgariye indirelim."

Demir, konuyla ilgili tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediğini vurguladı.