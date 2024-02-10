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        Ardahan'da kar ve tipinin ardından hasar tespit ile temizlik çalışması yapılıyor

        Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle oluşan hasarın tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:05
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        Ardahan'da kar ve tipinin ardından hasar tespit ile temizlik çalışması yapılıyor
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        Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle oluşan hasarın tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Vali Hayrettin Çiçek, il genelinde 6 Şubat'ta başlayan yoğun kar nedeniyle hasarın oluştuğu merkeze bağlı Sulakyurt ve Bağdeşen köylerinde incelemede bulundu.

        Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çiçek, gazetecilere, hasarların devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

        Son yılların en yoğun kar yağışının etkisinde kaldıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "6 Şubat'tan itibaren çok yoğun yağış aldık. Başta yollar olmak üzere çeşitli sıkıntılara sebep oldu. Tüm birimler fedakarca çalıştı. Yoğun kar yağışıyla birlikte 5 köydeki 10 konut ile 12 ahırda hasar söz konusu. Hasar oluşan 6 ahırdaki 12 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD'ın hemen müdahalesi söz konusu oldu. Önümüzdeki günlerde bu vatandaşlarımızın zararı tanzim edilecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

        Vali Çiçek, devletin her zaman vatandaşının yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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