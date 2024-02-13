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        Ardahan'da Özel İdarenin snowtrack aracı Türk Telekom ekibine destek sağladı

        Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye, İl Özel İdaresine ait paletli (snowtrack) aracıyla ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:20
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        Ardahan'da Özel İdarenin snowtrack aracı Türk Telekom ekibine destek sağladı
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        Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye, İl Özel İdaresine ait paletli (snowtrack) aracıyla ulaştırıldı.

        Türk Telekom Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, yoğun kar nedeniyle Ardahan-Artvin arasında 2 bin 581 rakımlı Bülbülan bölgesindeki verici istasyonunda yaşanan arızaya müdahale edemedi.

        İl Özel İdareden destek isteyen ekibe, kurumun paletli aracı yönlendirildi.

        Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde paletli araca alınan arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşıp sorun yaşanan vericiye ulaştı.

        İşlemlerini tamamlayan ekip, yine paletli araçla köye döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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