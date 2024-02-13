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        Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:58
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        Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ve Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarına devam ediyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri nedeniyle arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Türkgözü'nde 4, Çıldır-Aktaş'ta ise yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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