Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı

Türkgözü'nde 4, Çıldır-Aktaş'ta ise yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri nedeniyle arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ve Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.