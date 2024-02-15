Ardahan'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde yapılan operasyonlarda T.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
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