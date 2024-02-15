Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, kent merkezinde yapılan operasyonlarda T.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."

        Benzer Haberler

        Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak'
        Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak'
        Ardahan'da yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı
        Ardahan'da yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı
        Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da Özel İdarenin snowtrack aracı Türk Telekom ekibine destek sağlad...
        Ardahan'da Özel İdarenin snowtrack aracı Türk Telekom ekibine destek sağlad...
        Ardahan'da İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele mesaisi
        Ardahan'da İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele mesaisi
        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı