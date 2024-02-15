Ardahan'da iki vaşağın gezisi fotokapanla görüntülendi

Fotokapana, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altında bulunan ve birinci derece koruma altında olan vaşakların görüntüsü takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik, Sarıçam Ormanları'ndan oluşan kentteki farklı alanlara fotokapan kuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.