Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korkmaz'dan, Vali Çiçek'e ziyaret
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, makamında Korkmaz ile bir süre görüştü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Tümgeneral Korkmaz, daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'i de ziyaret etti.
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