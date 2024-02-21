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        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korkmaz'dan, Vali Çiçek'e ziyaret

        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:21
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        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korkmaz'dan, Vali Çiçek'e ziyaret
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        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, makamında Korkmaz ile bir süre görüştü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Tümgeneral Korkmaz, daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'i de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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