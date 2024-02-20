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        Ardahan'da karla kaplı ormanlık alanda 2 karaca görüntülendi

        Ardahan'da, koruma altındaki 2 karaca, karla kaplı ormanlık alanda dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:34
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        Ardahan'da karla kaplı ormanlık alanda 2 karaca görüntülendi
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        Ardahan'da, koruma altındaki 2 karaca, karla kaplı ormanlık alanda dronla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dronla çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda 2 karacayı kayıt altına aldı.

        Ormanlık alanda dolaşan karacalar, izlendiklerini fark edince kaçtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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