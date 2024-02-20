Ardahan'da karla kaplı ormanlık alanda 2 karaca görüntülendi
Ardahan'da, koruma altındaki 2 karaca, karla kaplı ormanlık alanda dronla görüntülendi.
Ardahan'da, koruma altındaki 2 karaca, karla kaplı ormanlık alanda dronla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dronla çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda 2 karacayı kayıt altına aldı.
Ormanlık alanda dolaşan karacalar, izlendiklerini fark edince kaçtı.
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