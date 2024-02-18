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        Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi

        Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:30
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        Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi
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        Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altındaki vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.

        Fatih Bilgin, il merkezine bağlı Çataldere köyünün karla kaplı arazisinde yürüyen 2 vaşağı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Belirli bir mesafede arka arkaya aynı izde yürüyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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