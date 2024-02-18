Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi
Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.
Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altındaki vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.
Fatih Bilgin, il merkezine bağlı Çataldere köyünün karla kaplı arazisinde yürüyen 2 vaşağı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Belirli bir mesafede arka arkaya aynı izde yürüyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.
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