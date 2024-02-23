Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kurtuluş' dansı ARDAHAN'ın işgalden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında artistik buz pateni dünya şampiyonu Naz Arıcı ile dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kurtuluş' dansı sergiledi. Arıcı, "Sınırlar içerisinde olmadan, kalıplara girmeden buzda dans etmenin verdiği özgürlük hissini tattım. Bu da bize özgür olmanın ne kadar önemli olduğunu düşündürdü" dedi. Artistik Buz Pateni Masterlar Dünya Şampiyonu 'Altın Kuğu' lakaplı Naz Arıcı ile Masterlar Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel, Kars ve Ardahan sınırlarında buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakların arasında buz pateni yaptı. Arıcı ve Özel'in göldeki performansı büyük beğeni topladı. 29 yaşında iken en yakın arkadaşını trafik kazası kaybetmesi sonucu hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşarken hobi olarak başladığı buz pateninde birçok şampiyonluk elde eden 40 yaşındaki Naz Arıcı bu kez kendisi gibi birçok başarı elde eden Elif Sırma Özel ile birlikte Ardahan'ın işgalden kurtuluş törenleri için Çıldır ilçesine geldi. Arıcı ve Özel, kışın yüzeyi tamamen buz tutan 123 kilometre kare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde 'kurtuluş' dansı yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü gölde muhteşem bir performans sergileyen Arıcı ve Özel, izleyicilerin içini ısıttı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in daveti üzerine Ardahan'a geldiklerini ve şehrin kurutuluş günü olan 23 Şubat'ta Çıldır Gölü'nde kurtuluş dansı yaptıklarını söyleyen milli sporcu Naz Arıcı şunları söyledi: "Ardahan'ın değerlerinden olan Cılavuz Köy Enstitüsü mezunu Kazım Arıcı'nın torunu olarak atalarımın topraklarına davet edildiğim için çok duyguluyum. Çekilen belgesellerden büyükbabamın köy enstitüsü zamanlarında ve sonrasında arkadaşları ile Ardahan'a ve Türkiye'ye değer katmak için yokluk çekerek mücadelelerin verildiği yerlere gittim. Çok duygulandım ve çok ağladım. Hissettiklerimin tarifi yok. Ardahan ve Ardahan halkı çok daha fazla değeri hak ediyor, iyi ki de gelmişim. Buradaki halk Atatürk'ün yolunda, aydın, cumhuriyetin bekçisi ve şehirlerini çok seviyorlar. Ayrıca çok misafirperver ve sevecenler. Gördüğümüz ilgiyi ve sevgiyi kelimelerle anlatmam mümkün değil. Ardahan kış sporlarına çok uygun bir şehir. Buranın coğrafi konumu göz önünde bulundurularak bu şehrin değerlendirilmesi gerekiyor. Buz pateninde bir dünya şampiyonu olarak varlığım Ardahan'a ve Türkiye'ye armağan olsun. 1959 metre yükseklikte, sınırlar içerisinde olmadan, kalıplara girmeden buzda dans etmenin verdiği özgürlük hissini tattım. Bu da bize özgür olmanın ne kadar önemli olduğunu düşündürdü." Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel ise "Ardahan'ı çok sevdim. Artık buralıyım diyebilirim. Buraya daha önce gelmeliymişim. Sayın Faruk Demir'e davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Dünya harikası Çıldır Gölü'nde yaptığım buz pateni gösterisiyle halkla iç içe olmam paha biçilemezdi" diye konuştu. Programın bir bölümünde de Arıcı ve Sırma eski ses sanatçılarından olan Belediye Başkanı Faruk Demir'in çaldığı saz eşliğinde gösteri yaptı. Arıcı ve Sırma'ya teşekkür eden Başkan Demir, "İki dünya şampiyonumuzu bu yıl kurtuluş törenlerinde ağırlıyoruz. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne çıkıp gösteri yaptılar. Ben de kısa bir süreliğine saz ve sözle eşlik ettim" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:52 facebook

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