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        Haberler Gündem Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile Arefe günü oruç tutmak farz mı, oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir?

        Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile Arefe günü oruç tutmak farz mı, sevabı nedir?

        Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilen Arefe günü oruç tutulur mu merak ediliyor. Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Arefe gününü oruç tutarak geçirmek isteyenler Diyanet merak edilenleri yanıtladı. Peki Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile Arefe günü oruç tutmak farz mı, oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:44
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        Arefe Günü oruç tutmak isteyenler Diyanet açıklamasına odaklandı. Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Salı günü bayram arefesinde son oruç tutulacak. İşte diyanet bilgisine göre arefe günü oruç tutmanın sevabı

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        AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

        Arefe günü Ramazan ayının son gününe denk geliyor ve Ramazan’ın içine dahil olduğu için bugünde de oruç tutuluyor.

        ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

        Diyanet açıklamasına göre; Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

        Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

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        Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.

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        AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma

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