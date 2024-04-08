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        Haberler Gündem Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar açık mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

        Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar açık mı? PTT ve kargolar dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürecek olup Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar açık olup olmadığı merak ediliyor. Normalde kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterirken bayramlarda çalışmalarına ara verdiği biliniyor. Bayramda devlet bankaları çalışmayacak. Peki Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar açık mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:44
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        Arefe günü ve bayramda PTT ve kargoların çalışma durumu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idari izin açıklamasının ardından hangi kurumların kapalı olacağı belli oldu. Arife günü bankalar yarım gün hizmet verecek. Peki Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar açık mı? PTT ve kargolar dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

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        KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

        Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.

        Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

        Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

        Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler.

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        PTT ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

        PTT Kargo 10 Nisan tarihinde açık olmayacak. Onun dışında kalan kargo firmaları normal günlerde olduğu gibi çalışmaya devam edecek. 9 Nisan arefe günü olacağından kargolar yarım gün çalışacak.

        9 günlük idari izin kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet veremeyecek.

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        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

        Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek

        Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

        Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

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