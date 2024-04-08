KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.

Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler.