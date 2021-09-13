25 MİLYON BEĞENİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. İkiliye bu mutlu günlerinde sadece 20 kişi eşlik etmişti. Gizlice evlenen çiftten Grande, nikahtan birkaç gün sonra da düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının kareleri, 25 milyon 658 bin 112 beğeniyle, insanların yer aldığı paylaşımlar arasında en yüksek beğeniyi alarak tarihe geçmişti. Şimdiye kadar hiçbir ünlü yıldızın paylaşımı bu kadar çok beğeni almamıştı.