Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 11. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bırakmıştı. İşte merakla beklenen 12. yeni bölüm ilk fragmanı...

"SANA SÖYLEDİĞİM YOL AYRIMINA GELDİN!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 12. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Halide'nin yaptığı sürprizin merak uyandırdığı tanıtımda Ali Rıza bu jestin karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Ali Rıza'nın Şehmuz'un mallarını yakması konsorsiyumda büyük yankı uyandırırken, bu hamlesiyle Fuat Ersoylu'nun hedefi haline geliyor.

ARIZA'NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza'nın planı sonucu konsorsiyumdan atılan Burak, evden ayrılırken yaşananlardan sonra tek istediği bedel ödetmekti. Fikret ile beraber eski düşmanları Numan'ın yanına giderek teklif sunan Burak'ın artık yeni bir ortağı vardı.

Ali Rıza'nın onuruna düzenlenen büyük davet ise bölüme damgasını vurdu. Herkesin şıklığıyla göz kamaştırdığı geceye yeraltı dünyasının tanınan isimleri katılırken bu büyük davetle Ali Rıza'nın yeraltı dünyasına girdiği resmen ilan edildi.

Büyük gece tüm ihtişamıyla devam ederken Şehmuz'a gelen haber ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Şehmuz'un mallarına saldırı düzenlenince bu işi çözme işi Ali Rıza'ya düştü.

Ali Rıza, saldırıyı yapanların peşine düşerken diğer tarafta mahallede de birileri Ali Rıza'nın adına zararlı madde dağıtmaya başladı. Kendisine kumpas kurulduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Numan'ın karşısına dikildi. Tezgahı ortaya çıkaran Ali Rıza, Numan'a gözdağı verirken "Mahalle meydanında elimi öpeceksin!" diyerek rest çekti.

Şehmuz'un mallarını alanların da Numan olduğunu çözen Ali Rıza, çalınan malları da bulmayı başardı. Malları bulup ele geçirince de daha fazla insanın zehirlenmesini önlemek için hepsini yakmaya karar verdi ancak tam bu anlarda Şehmuz'un gelmesi tansiyonu yükseltti. Malları ateşe vererek Şehmuz'la karşı kaşıya gelen Ali Rıza'nın bu hamlesi nelere sebep olacak?

ARIZA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

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