Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 18. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

"SEN BİZİ İHTİYARA ULAŞTIRACAKSIN!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Haşmet Ağa ve Fuat'ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Haşmet'in öfkeli hali dikkat çekiyor.

Fatih'in intikamı için harekete geçen Ali Rıza'nın yapacakları şimdiden merak konusu olurken, Muzaffer'in Ali Rıza sayesinde İhtiyar'a ulaşacaklarını söylemesi büyük heyecan uyandırıyor.

ARIZA'NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fuat Ersoylu, Halide tarafından vurulduktan sonra durumu kimselere haber verilmeden, önce ameliyata ardından da müşahede altına alındı. Diğer tarafta Halide'nin ortada olmaması üzerine Haşmet ve Ali Rıza harekete geçti. Fuat'ın yokluğunda savaşı devralan Burak, Ersoylular'ın karşısında olan herkese saldırmaya başladı.

Bu saldırıların hedefinden biri de Ali Rıza'nın taksi durağı oldu. Taksi durağına düzenlenen bombalı saldırı sonucu Fatih hayatını kaybetti. Tüm taşların yerinden oynadığı bölümde konsorsiyum ortaklarından Galip'in de sonu geldi. Mithat ile görüşmeye giden Galip, Şehmuz'un başına gelenlerden ve İhtiyar'ın da Fuat'ın tarafında olmasından bahsederken, Mithat'ın adamı Galip'i öldürdü. Halide, Fuat'ı vurduktan sonra Burak tarafından yakalanırken Ali Rıza, Halide'ye ulaşmak için büyük bir çaba gösterdi. Fuat ise kendine geldikten sonra Burak'a, Halide'yi öldürmesi için emir verdi.

Burak, babasının emri üzerine Halide'yi alıp yola çıktı ancak finalde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri şoke etti. Ali Rıza, Halide'yi kurtarmak için kendi canını ortaya koyarak Burak'a teslim olmaya geldi. Burak, Halide ile Ali Rıza'yı takas etti. Nefeslerin tutulduğu o anlarda Burak, Ali Rıza'yı öldüreceğini söyledi ancak Ali Rıza'nın hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Abisi Murat Ersoylu'nun elinde olduğunu söyleyen Ali Rıza, Burak'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı.