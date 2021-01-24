Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 19. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Haşmet, Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki acımasız ihanetinin hesabını sormaya başlar, fakat Fuat kolay çözülecek gibi değildir. Babasına ulaşmak için her şeyi yapmaya razı olan Burak, karşısında ailenin başındaki isim olan Murat’ı bulur.

Murat anlaşmayı bozmak istemediği için kardeşiyle karşı karşıya gelmeyi göze almıştır. Muzaffer’in ise Ali Rıza’dan bir isteği vardır ve eğer bu isteğini yerine getirmezse diye Muzaffer, onu en kıymetlisi üzerinden tehdit etmiştir.

Muzaffer’in elinde Halide’yi ve Haşmet’i ele verecek büyük bir kozu vardır. Ali Rıza sevdiklerine zarar gelmemesi için bedelini ödemek pahasına bir plan yapar.

ARIZA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...