Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 20. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir.

Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer.

Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza’yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım’a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

ARIZA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...