Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 24. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

"BİR DAHA ONUN ADINI BİLE ANMAYACAKSIN!"

Ali Rıza'nın ringe çıktığı heyecan dolu tanıtımda dövüş sahneleri nefes kesiyor. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi isterken Haşmet Ağa'nın vereceği cevap merakla bekleniyor. Halide'ye "Bir daha onun adını bile anmayacaksın!" diyen Haşmet'in öfkesinin sebebi ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

ARIZA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar. Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir.

Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar.

Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.