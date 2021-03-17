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Arıza 27. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 26. son bölüm tek parça full izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Arıza, 27. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali Rıza'nın intikam yemini damga vuracak! İşte şimdiden merakla beklenen Arıza 27. yeni bölüm fragmanı...

Arıza 27. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 26. son bölüm tek parça full izle

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 27. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"CENAZENE HAZIR OLMANA SEVİNDİM!"

Burak Ersoylu'nun Haşmet Ağa'nın evine baskın düzenlediği tanıtımda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor. Ali Rıza, babasının aradığını annesine söylerken, duyduğu gerçek karşısında Rukiye Hanım şoke oluyor. Haşmet'in karşısına çıkan Burak'ın "Cenazene hazır olmana sevindim." sözleri gerilimi giderek artırırken, ikilinin hesaplaşacağı anlar heyecanla bekleniyor.

ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kardeşi Mert'in ve Haşmet Ağa'nın uğradıkları saldırıdan sonra Ali Rıza, intikam yemini etti. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'a karşı harekete geçen Ali Rıza, başlattığı savaşta yanında güvenebileceği bir yoldaş olmasını istedi. Orduda görev yaptığı sırada silah arkadaşı olan Aslan'ı arayan Ali Rıza, gireceği savaşta onu yanında görmek istediğini söyledi.

Aslan ise vazifesini bir kenara bırakarak Ali Rıza için İstanbul'a döndü. İkili Ali Rıza'nın intikamı için operasyona başladı. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'ın oluşturduğu ittifak, konsorsiyumun İhtiyar tarafından dağıtılmasından sonra alttaki diğer patronları bir araya toplamak için bir toplantı düzenledi. Ali Rıza ve Aslan, oteldeki bu toplantıya baskın düzenledi.

Yapılan baskında Ersoylu kardeşler vuruldu. Ali Rıza ve Aslan'ın oteldeki toplantıya yaptığı baskında büyük zarar gören Burak, Murat, Mithat ve Balaban, intikam için yeni bir tuzak planladılar. Bir otoparkta sıkıştırdıkları Ali Rıza'yı avlayacaklarını zanneden Murat ve Balaban, Ali Rıza'nın planı önceden öğrenmesiyle amacına ulaşamadılar. Finalde Balaban ile karşılaşan Ali Rıza, mermisi bittiği için onu elinden kaçırırken, tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon Ali Rıza'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Telefondaki kişi Ali Rıza'nın babasıydı.

ARIZA SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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