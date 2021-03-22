Arıza 27. son bölümünde; Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat’tan Burak’ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Arıza 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 27. son bölüm izleme linki...

ARIZA 27. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 27. SON BÖLÜM

Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.