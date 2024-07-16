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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Arnavutköy'deki parkta bisiklete binen çocuğu tehdit eden adam yakalandı - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'deki parkta bisiklete binen çocuğu tehdit eden adam yakalandı

        İstanbul Arnavutköy'de bulunan parkta bisiklete binen çocuğa tehditler savuran adam yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:12 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:16
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        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
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        Arnavutköy'deki bir parkta bisiklete binen çocuğu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bisiklete binen bir çocuğun parktaki bir kişi tarafından tehdit edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

        Bisikletli çocuğa parkurda saldırı!
        Bisikletli çocuğa parkurda saldırı!

        TEHDİT SAVURMUŞTU

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        Parkta bisiklete binen E.Ç.Ç. isimli çocuğun kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüdeki şüpheli E.B'nin (36) "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehditte bulunduğu belirlendi.

        GÖZALTINA ALINDI

        İkamet adresinde yakalanan zanlının, "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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        #Arnavutköy
        #Bisikletli Çocuk
        #haberler
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