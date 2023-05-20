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Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim

Evlerindeki Mildred Baena adlı hizmetçiyle eşi Maria Shriver'a ihanet eden ve resmi olarak 2021'de boşanan Arnold Schwarzenegger, evlilik hayatını özleyip, özlemediğine dair sorulan soruya yanıt verdi. Ünlü aktör, "Evliliği değil, eşimi özledim. Boşanmak tamamen benim hatamdı" dedi

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  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger, 1986'da nikah masasına oturduğu Maria Shriver'den 2011'de boşanma kararı almıştı. Ancak ikilinin evliliklerini sonlandırması resmi olarak 2021'de gerçekleşmişti. Çiftin ayrılık nedeni ise ihanetti.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    EŞİNİ EVİNDEKİ HİZMETÇİ İLE ALDATTI

    Arnold Schwarzenegger, evlerinde çalışan Mildred Baena adlı hizmetlilerden biriyle kaçamak bir ilişki yaşamış, üstelik ondan bir de çocuk sahibi olmuştu. Üstelik Arnold Schwarzenegger ile evinde çalışan ve aşk yaşadığı Baena, bu gerçeği uzun süre Shriver'den saklamıştı.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    "BOŞANMAK BAŞLANGIÇTA ÇOK ZORDU"

    Arnold Schwarzenegger, bu olay hakkında bilinmeyenleri anlattı.  Schwarzenegger, evlilik hayatını özleyip, özlemediğine dair sorulan soruyu yanıtladı.

    Ünlü oyuncu, "Hayır... Boşanmak başlangıçta çok çok zordu ama sonunda yolunuza devam edersiniz" dedi. Ardından da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Heather Milligan'a övgüler yağdıran Arnold Schwarzenegger, "Onu seviyorum, onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    "ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

    Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver hakkında, "Aynı zamanda karımı da seviyorum. O ve ben gerçekten iyi arkadaşız ve birbirimize çok yakınız. Çocuklarımızı büyütme tarzımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

    Arnold Schwarzenegger, her ne kadar boşanma sırasında büyük bir gerilim ve dram yaşamış olsalar da yine de Anneler Günü, Noel, doğum günleri gibi önemli zamanları hala bir aile olarak birlikte kutladıklarını da sözlerine ekledi.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    "EVLİLİĞİ DEĞİL, EŞİMİ ÖZLEDİM"

    Arnold Schwarzenegger, daha sonra da eski eşi Maria Shriver ile birlikte zorlu boşanma süreciyle gayet iyi başa çıktıklarını belirtti. Schwarzenegger, "Eğer boşanma konusunda bir Oscar ödülü olsaydı Maria ve ben onu almalıydık" dedi.

    Arnold Schwarzenegger, evlilikleri sırasında sahip oldukları dört çocuğun bu durumdan en az etkilenmesi için büyük çaba harcadıklarını da hatırlattı.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    Her ne kadar eski eşi Maria Shriver'ı hala sevdiğini söylese de onunla evli olduğu dönemi hiç özlemediğini ifade eden Arnold Schwarzenegger, "Boşanmak tamamen benim hatamdı" diyerek, itirafta bulundu.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    EŞİ VE SEVGİLİSİ BEŞER GÜN ARAYLA DOĞUM YAPMIŞTI

    Öte yandan Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı. Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in sevgilisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi.

    Basına yansıyan haberlere göre; 1997'de Arnold Schwarzenegger'ın eşi Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena, beşer gün arayla doğum yapmıştı. Shriver, oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirmişti.
  • Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim - Magazin haberleri

    HOLLYWOOD'UN EN UZUN SÜREN BOŞANMA DAVASI

    Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986'da evlendiği Maria Shriver'e boşanma davası açmıştı. Schwarzenegger ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde eşinin evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürmüştü.

    2011'de açılan dava on yıl sürmüş yani yasal işlemler 2021'de tamamlanmıştı. Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü ise net olarak açıklanmamıştı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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