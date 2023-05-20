Arnold Schwarzenegger: Evliliği değil, eşimi özledim

"EVLİLİĞİ DEĞİL, EŞİMİ ÖZLEDİM"



Arnold Schwarzenegger, daha sonra da eski eşi Maria Shriver ile birlikte zorlu boşanma süreciyle gayet iyi başa çıktıklarını belirtti. Schwarzenegger, "Eğer boşanma konusunda bir Oscar ödülü olsaydı Maria ve ben onu almalıydık" dedi.

Arnold Schwarzenegger, evlilikleri sırasında sahip oldukları dört çocuğun bu durumdan en az etkilenmesi için büyük çaba harcadıklarını da hatırlattı.