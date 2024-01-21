Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati satıldı
Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda lüks bir saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Usta oyuncunun, lüks saat açık artırmada satıldı
'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, geçtiğimiz günlerde bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
İsviçreli saat üreticisi bir markaya ait olan saat, Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulmuştu.
2 saatten uzun bir süre sorgulanan Arnold Schwarzenegger, serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.
Fotoğraflar: Mega, Avalon