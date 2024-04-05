Arnold Schwarzenegger, sevgilisini anlattı

TRUMP TARAFINDAN 'APPRENTİCE' ADLI PROGRAMI MAHVETMEKLE SUÇLANMIŞTI

Donald Trump'ın, 'Apprentice' (Çırak) programını bırakmasının ardından 2017'de yerine ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger geçmişti. Ancak program sadece bir sezon sürmüş ve Trump, programın bitirilme kararının ardından sosyal medyadan Schwarzenegger'i en popüler programlardan birini mahvetmekle suçlamıştı. Arnold Schwarzenegger, Trump'a karşılık vermiş programın tartışmalı politikacıyla olan ilişkisi nedeniyle sona erdirildiğini savunmuştu. Schwarzenegger; "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç. Çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun" demişti.

Fotoğraflar: Avalon, shutterstock