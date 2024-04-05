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        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger, sevgilisini anlattı - Magazin servisi

        Arnold Schwarzenegger, sevgilisini anlattı

        Arnold Schwarzenegger, kız arkadaşı Heather Milligan ile on yıldır süren ilişkisini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:55
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        Arnold Schwarzenegger, 'Escape Plan' çekimleri öncesinde Heather Milligan'ı fizyoterapisti olarak işe aldıktan sonra onunla bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Schwarzenegger, 10 yıllık kız arkadaşı Heather Milligan hakkında konuştu.

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        Sıkı bir Amerikan futbolu takipçisi olan Arnold Schwarzenegger, profesyonel sporcuların fizyoterapistliğini yapan Heather Milligan'ın kendisine oyunun hiç bilmediği inceliklerini öğrettiğini söyledi. Schwarzenegger; "Oyunu öğrendim. Kuralları öğrendim ve daha sonra, yaklaşık 10 yıl önce, birçok Amerikan futbolcu oyuncusunu, boksörü, UFC dövüşçüsünü ve basketbolcuyu tedavi eden fizyoterapist kız arkadaşım Heather'a âşık oldum" dedi.

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        "BU ASLA DURMUYOR"

        Arnold Schwarzenegger, şöyle devam etti: Ve kendisi gerçekten spor konusunda, özellikle de futbol konusunda bir fanatiktir. Şimdi onunla oturuyorum ve herhangi bir sorum olursa açıklıyor. Bu asla durmuyor. Gerçekten son birkaç yılda olan şey bu" şeklinde konuştu.

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        Arnold Schwarzenegger'ın 1986'da evlendniği Maria Shriver'in Katherine (34), Christina (32), Patrick (30) ve Christopher (26) adında 4 çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncunun ayrıca eski hizmetçisi Mildred Baena'dan Joseph Baena (26) adında 5'inci bir çocuğu daha var.

        Arnold Schwarzenegger; Heather Milligan ile 2012'de Maria Shriver'dan boşandıktan bir yıl sonra tanışmıştı.

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        TRUMP TARAFINDAN 'APPRENTİCE' ADLI PROGRAMI MAHVETMEKLE SUÇLANMIŞTI

        Donald Trump'ın, 'Apprentice' (Çırak) programını bırakmasının ardından 2017'de yerine ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger geçmişti. Ancak program sadece bir sezon sürmüş ve Trump, programın bitirilme kararının ardından sosyal medyadan Schwarzenegger'i en popüler programlardan birini mahvetmekle suçlamıştı. Arnold Schwarzenegger, Trump'a karşılık vermiş programın tartışmalı politikacıyla olan ilişkisi nedeniyle sona erdirildiğini savunmuştu. Schwarzenegger; "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç. Çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun" demişti.

        Fotoğraflar: Avalon, shutterstock

        #Arnold Schwarzenegger
        #Heather Milligan
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