Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı

        Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda onarım çalışmaları sırasında kamyon göçüğe düştü. 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 17:59 Güncelleme: 21.09.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faciadan dönüldü! Kamyon göçüğe düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arhavi ilçesinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunda onarım çalışmaları sırasında kaza yaşandı. İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düşerek maddi hasar aldı.

        Kazada kamyon şoförü Serkan Yenigün hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor