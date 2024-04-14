Arzum Onan, oğlu Can'ın kız arkadaşıyla bir arada
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ'un kız arkadaşı Lal Gümüşçüoğlu ile tanıştı
Arzum Onan, Ramazan Bayramı'nda oğlu Can Aslantuğ'un bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tanıştı.
"HADİ BİR FOTOĞRAF ÇEKELİM"
O anları sosyal medya hesabından da yayımlayan Arzum Onan, "Bayramın ilk gününden beri ‘Hadi ama bir fotoğraf çekelim.’ Sonuncunda elimizde olanlar. Nice güzel bayramlara..." ifadelerini kullandı.
Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ve sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile çektirdiği eğlenceli fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.