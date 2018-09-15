Geçtiğimiz aylarda Şahin Irmak’la dünyaevine giren oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Etiler’deki bir kozmetik mağazasından çıkarken görüntülendi
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Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Söz dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu arkadaşı Selin Deveci'yle alışveriş yapan Tuğal, ayaküstü soruları yanıtladı.
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“Gelen senaryoları okuyorum. Hep aksiyon işleri geliyor. Spor yapıyorum diye galiba. Ama senaryoya güveniyorsam her şeyi oynarım” diyen güzel oyuncu evliliğinin nasıl geçtiğini; “Evlilik güzel geçiyor. İki ay su gibi geçti. Zaten beş yıldır beraberiz hiçbir şey değişmedi hayatımızda” sözleriyle açıkladı.
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“KARIŞMA İHTİYACI HİSSETMİYORUZ”
Öte yandan cesur giyim tarzıyla dikkat çeken Tuğal'e eşi Irmak'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorulunca ise; “Hiç bu zamana kadar uyarı gelmedi. İkimiz de birbirimize saygı gösteriyoruz. İkimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmayız zaten.
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Onları çok geride bıraktık. Kıyafetlerime karışmaz. Sadece kıyafet değil gece hayatı falan da dahil, ikimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmıyoruz, o nedenle de karışma ihtiyacı hissetmiyoruz” cevabını verdi.
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Bebek sorulunca ise Tuğal; “Kısmet bu işler bir şey diyemem. Şu an aklımda annelik yok” diyerek röportajı bitirdi.
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