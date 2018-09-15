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Onları çok geride bıraktık. Kıyafetlerime karışmaz. Sadece kıyafet değil gece hayatı falan da dahil, ikimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmıyoruz, o nedenle de karışma ihtiyacı hissetmiyoruz” cevabını verdi.