Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren oyuncu çift Şahin Irmak ile Asena Tuğal, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Cadde'nin haberine göre, kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren çiçeği burnunda çiftten Şahin Irmak, “Balayını kısa bir süreliğine erteledik. Enis Arıkan'la beraber sunduğumuz programımız yeni başladı, şimdilik çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda nereye gideceğimize karar verip, ertelediğimiz balayını yapacağız tabii ki” dedi.

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