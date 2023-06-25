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Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım

Mila Kunis ile 2015'te evlenen ve Wyatt ve Dimitri adında iki tane çocuğu bulunan Ashton Kutcher, yaptığı bir paylaşımla eşine olan aşkını ilan etti: Yaşayan en şanslı adamım

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  • Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım - Magazin haberleri

    Kendisi gibi oyuncu olan Mila Kunis ile 8 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ashton Kutcher'ın Wyatt ve Dimitri adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım - Magazin haberleri

    Zaman zaman yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen çiftten Ashton Kutcher, kendisi gibi oyuncu eşi Mila Kunis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım - Magazin haberleri

    Eşi Mila Kunis'i gökkuşağının önünde fotoğraflayan Ashton Kutcher, gönderisine "Yaşayan en şanslı adamım" notunu düşerek aşkını ifade etti.
  • Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım - Magazin haberleri

    EVDE HİÇBİR KAPIYI KAPATMIYORLAR

    Öte yandan Ashton Kutcher ve Mila Kunis, daha önce evlerinde tuvalet kapıları da dahil hiç bir kapıyı kapatmadıklarını söylemişti.
  • Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e aşk dolu sözler: Yaşayan en şanslı adamım - Magazin haberleri

    Bunu aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıkları için yaptıklarını söyleyen ikiliden  Mila Kunis, "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur. Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulunmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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