Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, yıllar sonra yeniden bir arada
2008 - 2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Adnan', 'Bihter' ve 'Nihal' karakterine hayat veren Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, Kenan Doğulu konserinde buluştu
Giriş: 01.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:11
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Yaklaşık 16 sene önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizinin başrolünde yer alan Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, yıllar geçse de birbirlerinden kopmadı.
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Zaman zaman bir araya gelen ünlü oyuncular, bu kez Kenan Doğulu konserinde buluştu.
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Kenan Doğulu konserinde birlikte doyasıya eğlenen Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.