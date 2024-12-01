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        Haberler Magazin 'Aşk-ı Memnu' oyuncuları; Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, yıllar sonra yeniden bir arada - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, yıllar sonra yeniden bir arada

        2008 - 2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Adnan', 'Bihter' ve 'Nihal' karakterine hayat veren Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, Kenan Doğulu konserinde buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:11
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        Yaklaşık 16 sene önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizinin başrolünde yer alan Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, yıllar geçse de birbirlerinden kopmadı.

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        Zaman zaman bir araya gelen ünlü oyuncular, bu kez Kenan Doğulu konserinde buluştu.

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        Kenan Doğulu konserinde birlikte doyasıya eğlenen Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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        Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya ile konserde özçekim yapan Beren Saat o anları da kalp emojisiyle sosyal medyadan yayımladı.

        #Aşk-ı Memnu
        #beren saat
        #Selçuk Yöntem
        #hazal kaya
        #Kenan Doğulu
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