Aşkın Nur Yengi, ağabeyini kaybetti

Aşkın Nur Yengi'nin yas günleri...

Yılbaşı gecesi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Yengi, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastanede uzun bir tedavi süreci geçiren Ahmet Yengi, kurtarılamayarak hayata veda etti. Aşkın Nur Yengi; "Vefat etti. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" açıklaması yaptı.