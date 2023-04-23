Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin"

"Daha önce küs kalıp da bayram vesilesiyle barıştığınız kimse oldu mu?" sorusunu Aşkın Nur Yengi, "Kindar biri değilim. Spekülasyon ve polemiklerden uzak kalmayı tercih ederim" diyerek yanıtladı.

Bayramlarda aile yemeklerini ihmal etmediğini belirten Aşkın Nur Yengi, duygularını "Hayat böyle hızlı akarken herkes ailesinin, anne - babasının kıymetini bilsin. Kaybettiklerinizi düşününce bu dediklerim aklınıza gelecektir" şeklinde dile getirdi.