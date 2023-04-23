Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren Aşkın Nur Yengi, Hayat böyle hızlı akarken herkes ailesinin, anne - babasının kıymetini bilsin. Kaybettiklerinizi düşününce bu dediklerim aklınıza gelecektir" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin" - Magazin haberleri

    Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayram'nın ikinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi.

    Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, "Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve neşe içinde nice bayramlarımız olsun" dedi.
  • Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin" - Magazin haberleri

    "Daha önce küs kalıp da bayram vesilesiyle barıştığınız kimse oldu mu?" sorusunu Aşkın Nur Yengi, "Kindar biri değilim. Spekülasyon ve polemiklerden uzak kalmayı tercih ederim" diyerek yanıtladı.

    Bayramlarda aile yemeklerini ihmal etmediğini belirten Aşkın Nur Yengi, duygularını "Hayat böyle hızlı akarken herkes ailesinin, anne - babasının kıymetini bilsin. Kaybettiklerinizi düşününce bu dediklerim aklınıza gelecektir" şeklinde dile getirdi.
  • Aşkın Nur Yengi: "Anne - babalarınızın kıymetini bilin" - Magazin haberleri

    1990'lardaki müzik sektörünü bugünle kıyaslarsanız neler söylersiniz sorusuna Aşkın Nur Yengi, "1990'lardaki tadı bir daha yakalamak mümkün değil. O, kendine has bir dönemdi. Sahicilik daha fazlaydı. Şimdi iki dönem arasındaki farkı çok net hissediyoruz" cevabını verdi.

    Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkıları ve unutulmaz parçalardan oluşan repertuvarıyla izleyenlere güzel bir gece yaşattı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.