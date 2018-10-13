Aşkın Nur Yengi'den yıllar sonra İbrahim Tatlıses itirafı geldi. Yengi, Günay Restaurant'ta verdiği konserde geçmişteki anılarını da anlattı.

Ünlü şarkıcı, "'O yıllarda tüm genç kızlar gibi benimde duvarlarımı yabancı artist ve sanatçı posterleri süslerdi. İdollerimiz ya da gençlik heyecanlarımızdı onlar. Ama ne hikmetse aralarında sevgili İbrahim Tatlıses'in posteri de vardı aralarında. Garip değil mi?'' dedi.

Kariyerinin ilk yıllarında vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu'nun 'Sitem'i seslendiren Aşkın Nur Yengi, bu şarkının öyküsünü ''Sezen'den bu şarkıyı çok istedim. Ama Metin Şentürk'e nasipmiş. O da muazzam okuyor. Diline, yüreğine sağlık ancak Sezen Aksu müsaade etseydi bu şarkıyı ilk benden dinleyecektiniz. Hey gidi günler hey... Zaman nede çabuk geçiyor. Dün gibi hatırımda'' sözleriyle dile getirdi.

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