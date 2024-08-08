Aşkın Nur Yengi: Harbiye 1990 yılında ilk çıktığım konser

Aşkın Nur Yengi, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

"HARBİYE BENİM HAYATIMDA ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Konser öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi verdiği ilk konserini şu sözleriyle anlattı; "Harbiye, benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. 1990'da ilk çıktığım konser, Harbiye konseriydi. Sadece 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler, memnundu ama sahneye yastık atmaya başladılar ve beğenmediklerini düşünüp çok korkmuştum. Tam tersiymiş tabii. İstek için yastık atmışlar. Sonra çıkıp 10 şarkı daha söyledim. Tabii aynı şarkıları söyledim. Çünkü başka şarkım yoktu. O yüzden, Harbiye konserim çok kıymetli benim için…"

REKLAM 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' isimli konseri için sahnede şarkıcıya, 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile birlikte 50 müzisyen eşlik etti. Konserini, coşkulu alkışlar eşliğinde 'Allah Şahit' ile başlatan Aşkın Nur Yengi, gecede; 'Yalancı Bahar', 'Seni Aldattım', 'Yazık', 'Unutulmuş Muydum', 'Serserim' ve 'Ay İnanmıyorum' gibi 20’den fazla şarkıyla 2.5 saatten fazla sahnede kaldı. Aşkın Nur Yengi, 'Ayrılmam' parçasında "Siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim?" diyerek sahneden inip seyircinin arasına karıştı. HARUN KOLÇAK’LA DÜET YAPAN AŞKIN NUR YENGİ’DEN 1990’LI YILLARA SELAM Aşkın Nur Yengi, birlikte unutulmaz eserlere imza attığı Harun Kolçak'ı sahnesinde özel bir düetle andı.